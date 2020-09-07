Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ
Основателя ФБК Алексея Навального вывели из медикаментозной комы, следует из заявления берлинской клиники Charité, опубликованного на ее сайте.
«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 г. проходит лечение в Charité ‒ Universitätsmedizin Berlin, улучшилось. Пациента вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ», ‒ рассказали в клинике, добавив, что он реагирует на речь.
Медики отметили, что еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия предполагаемого отравления Навального.
В берлинской клинике также рассказали, что лечащие врачи постоянно контактируют с женой Навального Юлией. После консультаций с ней было принято решение о том, что немецкие медики оставят за Навальным право разглашать более подробную информацию о его состоянии здоровья.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о веществах, обнаруженных немецкими специалистами в организме Навального, будет предоставлена России Германией в ближайшее время.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику Charitе.