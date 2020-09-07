Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику Charitе.