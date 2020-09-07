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Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

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Основателя ФБК Алексея Навального вывели из медикаментозной комы, следует из заявления берлинской клиники Charité, опубликованного на ее сайте.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 г. проходит лечение в Charité ‒ Universitätsmedizin Berlin, улучшилось. Пациента вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ», ‒ рассказали в клинике, добавив, что он реагирует на речь.

Медики отметили, что еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия предполагаемого отравления Навального.

В берлинской клинике также рассказали, что лечащие врачи постоянно контактируют с женой Навального Юлией. После консультаций с ней было принято решение о том, что немецкие медики оставят за Навальным право разглашать более подробную информацию о его состоянии здоровья.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о веществах, обнаруженных немецкими специалистами в организме Навального, будет предоставлена России Германией в ближайшее время.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику Charitе.

Ранее по теме: Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных