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Кремль высказался о передаче Германией данных по Навальному

Ведомости

Информация о веществах, обнаруженных немецкими специалистами в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, будет предоставлена России Германией в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации», – сказал он, комментируя заявление главы МИДа Германии Хайко Мааса, что немецкая сторона давно одобрила запрос России о помощи.

Песков напомнил, что результаты обследования Навального необходимы для разбирательства в отношении причин, по которым состояние политика резко ухудшилось.

О том, что Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой о предоставлении сведений о состоянии Навального, стало известно 1 сентября. Согласно заявлениям местных властей, немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок», которым в 2018 г. в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи, обследовавшие основателя ФБК ранее, не нашли в его анализах следов яда.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.

Ранее по теме: МИД Германии сообщил о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных