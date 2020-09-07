Кремль высказался о передаче Германией данных по Навальному
Информация о веществах, обнаруженных немецкими специалистами в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, будет предоставлена России Германией в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации», – сказал он, комментируя заявление главы МИДа Германии Хайко Мааса, что немецкая сторона давно одобрила запрос России о помощи.
Песков напомнил, что результаты обследования Навального необходимы для разбирательства в отношении причин, по которым состояние политика резко ухудшилось.
О том, что Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой о предоставлении сведений о состоянии Навального, стало известно 1 сентября. Согласно заявлениям местных властей, немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок», которым в 2018 г. в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи, обследовавшие основателя ФБК ранее, не нашли в его анализах следов яда.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.