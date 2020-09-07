Кремль высказался о передаче Германией данных по Навальному

О том, что Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой о предоставлении сведений о состоянии Навального, стало известно 1 сентября. Согласно заявлениям местных властей, немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок», которым в 2018 г. в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи, обследовавшие основателя ФБК ранее, не нашли в его анализах следов яда.