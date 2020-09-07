Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

МИД Германии сообщил о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Ведомости

Власти Германии одобрили запрос о правовой помощи с российской стороны по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил в эфире телеканала ARD министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Берлин не видит причин, чтобы не одобрять этот запрос, отметил министр.

«Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», – заявил Маас.

27 августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором попросила предоставить данные о результатах обследований Навального. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации основателя ФБК, писал РБК. Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что правительство Германии должно быть само заинтересовано в подготовке в кратчайшие сроки отчета на запрос Генпрокуратуры.

Захарова также подчеркнула, что у Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в деле Навального. «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете?» – заявила Захарова.

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального, который с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Таким в марте 2018 г. были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи не нашли следов яда в анализах Навального.

Навального 20 августа госпитализировали из аэропорта Омска, где самолет с ним на борту совершил экстренную посадку. Вскоре политик впал в кому, в которой находится до сих пор. В Омске Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным немецких врачей, состояние основателя ФБК сейчас стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Ранее по теме: Захарова: Германия может вести «двойную игру» в ситуации с Навальным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных