МИД Германии сообщил о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Власти Германии одобрили запрос о правовой помощи с российской стороны по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил в эфире телеканала ARD министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Берлин не видит причин, чтобы не одобрять этот запрос, отметил министр.
«Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», – заявил Маас.
27 августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором попросила предоставить данные о результатах обследований Навального. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации основателя ФБК, писал РБК. Накануне представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что правительство Германии должно быть само заинтересовано в подготовке в кратчайшие сроки отчета на запрос Генпрокуратуры.
Захарова также подчеркнула, что у Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в деле Навального. «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете?» – заявила Захарова.
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального, который с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Таким в марте 2018 г. были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи не нашли следов яда в анализах Навального.
Навального 20 августа госпитализировали из аэропорта Омска, где самолет с ним на борту совершил экстренную посадку. Вскоре политик впал в кому, в которой находится до сих пор. В Омске Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным немецких врачей, состояние основателя ФБК сейчас стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.