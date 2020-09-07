МИД Германии сообщил о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Захарова также подчеркнула, что у Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в деле Навального. «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете?» – заявила Захарова.