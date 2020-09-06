Захарова: Германия может вести «двойную игру» в ситуации с Навальным
Так Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призвавшего Москву дать объяснения в связи с обстоятельствами госпитализации Навального. Как заявил Маас, на Навального было совершено нападение с использованием запрещенного химического боевого вещества и есть «много указаний» на то, что за этим нападением стоит Москва. Если же российское государство не имеет отношения к нападению, то оно должно быть заинтересовано в раскрытии обстоятельств произошедшего, чтобы снять с себя все подозрения, пояснил он.
По словам Захаровой, правительство Германии должно быть само заинтересовано в подготовке в кратчайшие сроки отчета на запрос Генпрокуратуры России по инциденту, который был передан 27 августа.
«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете?» ‒ заявила Захарова.
Представитель МИД России пояснила, что затянувшееся изучение немецкой стороной запроса Генпрокуратуры России тормозит процесс расследования, к которому призывают сами же власти Германии.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.