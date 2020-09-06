Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Захарова: Германия может вести «двойную игру» в ситуации с Навальным

Ведомости

У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Так Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призвавшего Москву дать объяснения в связи с обстоятельствами госпитализации Навального. Как заявил Маас, на Навального было совершено нападение с использованием запрещенного химического боевого вещества и есть «много указаний» на то, что за этим нападением стоит Москва. Если же российское государство не имеет отношения к нападению, то оно должно быть заинтересовано в раскрытии обстоятельств произошедшего, чтобы снять с себя все подозрения, пояснил он.

По словам Захаровой, правительство Германии должно быть само заинтересовано в подготовке в кратчайшие сроки отчета на запрос Генпрокуратуры России по инциденту, который был передан 27 августа.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете?» ‒ заявила Захарова.

Представитель МИД России пояснила, что затянувшееся изучение немецкой стороной запроса Генпрокуратуры России тормозит процесс расследования, к которому призывают сами же власти Германии.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».

Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.

Ранее по теме: В МИД Германии прокомментировали ситуацию с Навальным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных