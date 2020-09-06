Захарова: Германия может вести «двойную игру» в ситуации с Навальным

Так Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призвавшего Москву дать объяснения в связи с обстоятельствами госпитализации Навального. Как заявил Маас, на Навального было совершено нападение с использованием запрещенного химического боевого вещества и есть «много указаний» на то, что за этим нападением стоит Москва. Если же российское государство не имеет отношения к нападению, то оно должно быть заинтересовано в раскрытии обстоятельств произошедшего, чтобы снять с себя все подозрения, пояснил он.