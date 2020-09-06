В МИД Германии прокомментировали ситуацию с Навальным
Берлин ожидает от Москвы разъяснений по обстоятельствам госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag, передает «РИА Новости».
«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», – сказал он.
Маас отметил, что на Навального было совершено нападение с использованием запрещенного химического боевого вещества и есть «много указаний» на то, что за этим нападением стоит Москва. Берлин, по его словам, рассчитывает на усилия России по раскрытию обстоятельств произошедшего.
«Если она не имеет отношения к нападению, то в ее собственных интересах доказать это фактами», – добавил он.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.