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В МИД Германии прокомментировали ситуацию с Навальным

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Берлин ожидает от Москвы разъяснений по обстоятельствам госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag, передает «РИА Новости».

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», – сказал он.

Маас отметил, что на Навального было совершено нападение с использованием запрещенного химического боевого вещества и есть «много указаний» на то, что за этим нападением стоит Москва. Берлин, по его словам, рассчитывает на усилия России по раскрытию обстоятельств произошедшего.

«Если она не имеет отношения к нападению, то в ее собственных интересах доказать это фактами», – добавил он.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».

Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных