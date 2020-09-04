Лавров: России нечего скрывать в ситуации с Навальным
В ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным России скрывать нечего, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентилляции легких, и приняты все другие необходимые меры», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС, трансляцию которой организовал телеканал «Россия 24».
По словам Лаврова, Москва до сих пор не располагает какой-либо информацией о состоянии Навального от врачей в Германии, куда он было отправлен. Официальные обращения о предоставлении данных остаются без ответа, подчеркнул Лавров.
«Я уже теперь вынужден произнести вслух, что по нашим данным этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Правда нам вот сегодня пообещали, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают там содержатся, тогда мы будем на это реагировать», — добавил министр. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает историю с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь, 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».