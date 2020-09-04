Лавров: России нечего скрывать в ситуации с Навальным

«Я уже теперь вынужден произнести вслух, что по нашим данным этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Правда нам вот сегодня пообещали, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают там содержатся, тогда мы будем на это реагировать», — добавил министр. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает историю с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.