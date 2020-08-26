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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

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Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.

«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь», ‒ говорится в письме.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Спустя 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП № 1 Омска, отметили врачи.

Благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив, подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что исследования немецких медиков указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: В МИДе назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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