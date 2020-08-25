В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Обвинения в стремлении «сокрыть истину» в ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, поступающие в адрес омских врачей, «глубоко оскорбительны», заявили в департаменте информации и печати МИД России по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
Омские врачи передали полные данные истории болезни Навального бригаде немецких медиков, подчеркнули в МИД. «Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — отметили в министерстве.
В МИД обратили внимание Бигана на «подозрительную поспешность», с которой в Вашингтоне и Брюсселе «подхватили» версию об умышленном отравлении Навального, после чего они начали выдвигать голословные обвинения. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва выступает за тщательное и объективное расследование произошедшего, а отравление Навального невыгодно российскому руководству.
20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме. Их основная версия ухудшения его состояния — нарушение обмена веществ.