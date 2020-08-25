Володин допустил западную провокацию в деле Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель помогла находящемуся в коме Алексею Навальному, однако последовавшие за этим заявления наводят на мысль о том, что речь может идти о провокации со стороны западных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», ‒ цитирует Володина пресс-служба Думы.
Володин добавил, что это произошло после подведения итогов выборов президента Белоруссии, тогда от России стали требовать, чтобы она не мешала вмешиваться в белорусские дела. По его словам, в это время Евросоюз, США и Украина поддерживали белорусскую оппозицию и устраивали в этой стране провокации.
В итоге Володин поручил комитету Госдумы по безопасности проанализировать произошедшее, чтобы понять, была ли в деле Навального иностранная провокация.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в Германию.
Вскоре после этого Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас призвали расследовать обстоятельства госпитализации Навального и привлечь виновных в его предполагаемом отравлении к ответственности.