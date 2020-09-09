В Германии заявили об «отравлении» Навального новой версией «Новичка»

Die Zeit отмечает, что Германия придерживается версии о том, что к предполагаемому отравлению Навального причастны «российские спецслужбы», а выжил он в связи с «чередой счастливых обстоятельств», в частности, благодаря тому, что самолет, на котором он летел, быстро посадили в Омске, когда ему стало плохо, а также благодаря грамотным действиям омских врачей. Вместе с этим издание утверждает, что Навальный «должен был погибнуть на борту самолета», не приводя никаких доказательств, которые бы подтвердили данную версию событий.