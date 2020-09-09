В Германии заявили об «отравлении» Навального новой версией «Новичка»
Российский общественный деятель Алексей Навальный был «отравлен» новым, более смертоносным вариантом боевого яда из семейства «Новичок», утверждает немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на собственную информацию.
Издание пишет, что основателя ФБК «отравили», используя вариант «Новичка», о котором «мир не знал до этой атаки». Этот вариант якобы является более опасным и смертоносным, чем остальные версии боевых отравляющих веществ из семейства «Новичок».
«Ученые обнаружили соответствующие остатки [яда] на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил», — рассказывает немецкое СМИ.
Die Zeit отмечает, что Германия придерживается версии о том, что к предполагаемому отравлению Навального причастны «российские спецслужбы», а выжил он в связи с «чередой счастливых обстоятельств», в частности, благодаря тому, что самолет, на котором он летел, быстро посадили в Омске, когда ему стало плохо, а также благодаря грамотным действиям омских врачей. Вместе с этим издание утверждает, что Навальный «должен был погибнуть на борту самолета», не приводя никаких доказательств, которые бы подтвердили данную версию событий.
Накануне главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев заявил, что Навальному после госпитализации в Омске провели 60 биохимических исследований, которые не выявили следов яда в его организме. В целом омские врачи боролись за жизнь Навального в течение 4 часов. Версию об отравлении основателя ФБК «Новичком» также опроверг один из его разработчиков, российский ученый Леонид Ринк, который пояснил, что летальность яда составляет 100%.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. 22 августа Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны, позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка». Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.
8 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Германии в ситуации с Навальным блефом.