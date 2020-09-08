Омские врачи провели Навальному 60 исследований

Алексей Навальный был госпитализировал в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо и потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и боролись за его жизнь 44 часа. По результатам анализов омские медики исключили возможность отравления политика ядом и поставили ему предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Также омский минздрав сообщал, что в анализах основателя ФБК обнаружен алкоголь.