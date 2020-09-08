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Омские врачи провели Навальному 60 исследований

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Врачи омской больницы, куда 20 августа был экстренно госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, провели ему 60 биохимических исследований, из которых почти половина ‒ на уровень сахара в крови, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев. Он подчеркнул, что принимал Навального в момент его поступления в клинику и готовил его к последующей транспортировке в Германию, поэтому знает все о его лечении.

«Работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, провели 60 биохимических исследований только, из них 11 ‒ кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара в крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании», ‒ цитируют доктора «РИА Новости». Также, по словам Сабаева, Навальному провели две компьютерных томографии, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием. 

Алексей Навальный был госпитализировал в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо и потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и боролись за его жизнь 44 часа. По результатам анализов омские медики исключили возможность отравления политика ядом и поставили ему предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Также омский минздрав сообщал, что в анализах основателя ФБК обнаружен алкоголь.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом. В данный момент Россия ожидает от Германии получения сведений о результатах обследования Навального.

Ранее по теме: МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных