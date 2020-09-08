Омские врачи провели Навальному 60 исследований
Врачи омской больницы, куда 20 августа был экстренно госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, провели ему 60 биохимических исследований, из которых почти половина ‒ на уровень сахара в крови, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев. Он подчеркнул, что принимал Навального в момент его поступления в клинику и готовил его к последующей транспортировке в Германию, поэтому знает все о его лечении.
«Работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, провели 60 биохимических исследований только, из них 11 ‒ кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара в крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании», ‒ цитируют доктора «РИА Новости». Также, по словам Сабаева, Навальному провели две компьютерных томографии, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием.
Алексей Навальный был госпитализировал в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо и потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и боролись за его жизнь 44 часа. По результатам анализов омские медики исключили возможность отравления политика ядом и поставили ему предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Также омский минздрав сообщал, что в анализах основателя ФБК обнаружен алкоголь.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом. В данный момент Россия ожидает от Германии получения сведений о результатах обследования Навального.