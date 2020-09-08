МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Позднее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ.