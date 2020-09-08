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МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

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МИД России вызвал посла Германии Геза Андреаса фон Гайра для беседы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство ФРГ в Москве.

«В дипмиссии уточнили, что встреча пройдет в среду», ‒ передает агентство. Ранее официальный представитель российского дипведомства на своей странице в Facebook заявила, что МИД России ожидает немецкого посла для предоставления всех данных по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.

«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке», ‒ написала Захарова.

2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Позднее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

Ранее по теме: Захарова обвинила Германию в блефе в ситуации с Навальным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных