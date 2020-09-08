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Захарова обвинила Германию в блефе в ситуации с Навальным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Германии в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным блефом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что ранее в Институте фармакологии и токсикологии вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось «неоспоримо» доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального. При этом институт отказывается предоставлять дополнительные сведения и детали, ссылаясь на соображения секретности.

«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт», – добавила представитель МИД России.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда. Накануне Навального вывели из медикаментозной комы.

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных