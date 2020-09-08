Захарова обвинила Германию в блефе в ситуации с Навальным
«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что ранее в Институте фармакологии и токсикологии вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось «неоспоримо» доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального. При этом институт отказывается предоставлять дополнительные сведения и детали, ссылаясь на соображения секретности.
«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт», – добавила представитель МИД России.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда. Накануне Навального вывели из медикаментозной комы.