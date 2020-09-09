Россия выразила протест Германии из-за ситуации с Навальным
МИД России заявил послу Германии решительный протест в связи с голословными обвинениями в адрес Москвы в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении ведомства.
МИД также потребовал от Берлина ответа на официальный запрос Генпрокуратуры России со всеми медицинскими данными, биоматериалами и результатами экспертиз и анализов гражданина России Навального.
«Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с А.Навальным – как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации», — добавили в МИД.
Вся ответственность за последствия политики Германии ляжет на ее правительство, союзников по НАТО и Евросоюз, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.