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Лавров возмутился тону Германии в ситуации с Навальным

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Москву не устраивает реакция Германии в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В целом у нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая запрос Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», ‒ сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Германии «больше недели вообще ничего не отвечали», а позже начали реагировать высокомерно, намекая на то, что Россия в чем-то виновата. Лавров отметил, что Берлин таким образом отказался передавать данные об анализах Навального.

«На днях сообщили, что, поскольку анализ взятых образцов проводился в каком-то институте бундесвера, они вообще никому ничего не скажут, потому что это даст возможность России составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер. Тут даже нечего комментировать. Нас не устраивает ни суть реакции на наши законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, ни абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности», ‒ подчеркнул Лавров.

В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают на скорое поступление данных от Германии о Навальном

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных