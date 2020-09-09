Лавров возмутился тону Германии в ситуации с Навальным
Москву не устраивает реакция Германии в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В целом у нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая запрос Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», ‒ сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Германии «больше недели вообще ничего не отвечали», а позже начали реагировать высокомерно, намекая на то, что Россия в чем-то виновата. Лавров отметил, что Берлин таким образом отказался передавать данные об анализах Навального.
«На днях сообщили, что, поскольку анализ взятых образцов проводился в каком-то институте бундесвера, они вообще никому ничего не скажут, потому что это даст возможность России составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер. Тут даже нечего комментировать. Нас не устраивает ни суть реакции на наши законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, ни абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности», ‒ подчеркнул Лавров.
В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.