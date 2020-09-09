Лавров возмутился тону Германии в ситуации с Навальным

«На днях сообщили, что, поскольку анализ взятых образцов проводился в каком-то институте бундесвера, они вообще никому ничего не скажут, потому что это даст возможность России составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер. Тут даже нечего комментировать. Нас не устраивает ни суть реакции на наши законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, ни абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности», ‒ подчеркнул Лавров.