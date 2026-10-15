В Москве прошла церемония вручения II международной премии «Евразия»
В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония вручения второй международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством.
На конкурс поступило более 5500 заявок из 73 стран. В Москву на финал приехали свыше 1000 участников, включая лауреатов, экспертов, общественных деятелей и почетных гостей. Призовой фонд премии составил 17 млн руб. Победителям также предоставят менторскую, консультационную и информационную поддержку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил рост числа участников инициатив АНО «Евразия». По его словам, за год их количество увеличилось со 120 000 до более чем 300 000. Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении подчеркнул значение премии для развития международного гуманитарного сотрудничества и сохранения общего культурно-исторического наследия.
Среди лауреатов – Анна Костюковская из России, победившая в номинации «Язык мира» с международным литературным конкурсом «Русский глаголЪ»; российский общественный деятель Иван Чайка, получивший награду «Лидер Евразии»; Милош Танаскович из Сербии, ставший победителем в специальной номинации «Друг России». В номинации «Память поколений» победил Эркинбой Баходир Угли Маманазаров из России с проектом об истории Великой Отечественной войны в языковом образовании молодежи Содружества.
Награды также вручили в номинациях «По зову сердца», «Культурный код», «Мосты дружбы», «Яркий старт», «Искусство учить» и «Голос Евразии». В церемонии участвовали представители культуры, образования и общественных организаций.
Прием заявок на международную премию стартовал 7 апреля и закончился 30 августа. По словам депутата Госдумы и председателя координационного совета АНО «Евразия» Алены Аршиновой, в 2026 г. акцент сделан на практической реализации инициатив. В 2025 г. в премии участвовали представители 80 регионов России и 27 стран. Всего было подано 3700 заявок, из которых отобрали 800 номинантов. Финал прошел в Национальном центре «Россия» в Москве, где объявили 45 лауреатов по итогам экспертного и международного голосования.