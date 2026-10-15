В Москве прошла церемония вручения II международной премии «Евразия»

Прием заявок на международную премию стартовал 7 апреля и закончился 30 августа. По словам депутата Госдумы и председателя координационного совета АНО «Евразия» Алены Аршиновой, в 2026 г. акцент сделан на практической реализации инициатив. В 2025 г. в премии участвовали представители 80 регионов России и 27 стран. Всего было подано 3700 заявок, из которых отобрали 800 номинантов. Финал прошел в Национальном центре «Россия» в Москве, где объявили 45 лауреатов по итогам экспертного и международного голосования.