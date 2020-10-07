Франция и ФРГ предложат санкции против России из-за ситуации с Навальным
Франция и Германия намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления основателя ФБК Алексея Навального, говорится в заявлении министров иностранных дел двух стран, которое цитирует Reuters. Источники агентства утверждают, что санкции могут затронуть сотрудников «ГРУ» (Главного управления Генштаба).
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что введение санкций против России в связи с госпитализацией Навального неизбежно, если Москва не прояснит обстоятельства инцидента.
Берлин ранее также заявлял, что санкции против Москвы последуют в том случае, если ОЗХО подтвердит версию об отравлении основателя Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», так как это автоматически является свидетельством нарушения Конвенции о запрещения химического оружия, подписанной Россией. 6 октября организация опубликовала результаты анализов политика и сообщила, что обнаружила следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Эти данные были переданы немецким властям. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его отравили веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика.