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МИД России отреагировал на заявление ОЗХО об анализах Навального

Ведомости

Ситуация вокруг госпитализации основателя ФБК Алексея Навального складывается по заранее спланированному сценарию, заявили в министерстве иностранных дел России, комментируя публикацию ОЗХО об обнаружении в анализах Навального схожего с «Новичком» вещества.

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что Россия планирует предоставить государствам-участникам конвенции о запрещении химического оружия «хронологию закулисных манипуляций» вокруг ситуации с Навальным. 

«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — прокомментировали в министерстве. 

В МИД также заявили, что все запросы Генпрокуратуры, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи Германии, Франции и Швеции, остаются без ответа и «якобы еще рассматриваются».

В министерстве выразили надежду на то, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО «позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».

Ранее привлеченные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксперты обнаружили в анализах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Доклад об этом был опубликован 6 октября. 

Накануне, 5 октября, ОЗХО согласилось предоставить России экспертизу по делу Навального. Организация собирается в кратчайшие сроки направить в Россию специалистов для совместной работы.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.

Ранее по теме: ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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