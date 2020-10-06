МИД России отреагировал на заявление ОЗХО об анализах Навального
Ситуация вокруг госпитализации основателя ФБК Алексея Навального складывается по заранее спланированному сценарию, заявили в министерстве иностранных дел России, комментируя публикацию ОЗХО об обнаружении в анализах Навального схожего с «Новичком» вещества.
«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве добавили, что Россия планирует предоставить государствам-участникам конвенции о запрещении химического оружия «хронологию закулисных манипуляций» вокруг ситуации с Навальным.
«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии Исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — прокомментировали в министерстве.
В МИД также заявили, что все запросы Генпрокуратуры, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи Германии, Франции и Швеции, остаются без ответа и «якобы еще рассматриваются».
В министерстве выразили надежду на то, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО «позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».
Ранее привлеченные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксперты обнаружили в анализах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Доклад об этом был опубликован 6 октября.
Накануне, 5 октября, ОЗХО согласилось предоставить России экспертизу по делу Навального. Организация собирается в кратчайшие сроки направить в Россию специалистов для совместной работы.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.