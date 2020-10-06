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ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального

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Привлеченные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксперты обнаружили в анализах основателя ФБК Алексея Навального, состояние которого ухудшилось 20 августа, следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОЗХО.

«Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к конвенции», — следует из пресс-релиза ОЗХО. В нем также указано, что «этот ингибитор холинэстеразы не включен в приложение по химическим веществам».

В официальном аккаунте ОЗХО в Twitter сообщается, что технический анализ ОЗХО подтвердил содержание в анализах Навального вещества из группы «Новичок». В организации также отметили, что уже передали результаты исследования в ФРГ. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.

Накануне, 5 октября, ОЗХО согласилось предоставить России экспертизу по делу Навального. Организация собирается в кратчайшие сроки направить в Россию специалистов для совместной работы.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение. 

Специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В этом убежден сам основатель ФБК. В России такие выводы не подтверждают, поскольку медики Омска не нашли следов отравляющих веществ в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования Навального. 

Ранее по теме: ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных