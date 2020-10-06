ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального
Привлеченные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксперты обнаружили в анализах основателя ФБК Алексея Навального, состояние которого ухудшилось 20 августа, следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОЗХО.
«Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к конвенции», — следует из пресс-релиза ОЗХО. В нем также указано, что «этот ингибитор холинэстеразы не включен в приложение по химическим веществам».
В официальном аккаунте ОЗХО в Twitter сообщается, что технический анализ ОЗХО подтвердил содержание в анализах Навального вещества из группы «Новичок». В организации также отметили, что уже передали результаты исследования в ФРГ. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.
Накануне, 5 октября, ОЗХО согласилось предоставить России экспертизу по делу Навального. Организация собирается в кратчайшие сроки направить в Россию специалистов для совместной работы.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.
Специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В этом убежден сам основатель ФБК. В России такие выводы не подтверждают, поскольку медики Омска не нашли следов отравляющих веществ в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования Навального.