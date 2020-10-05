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ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального

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Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщил о готовности предоставить по запросу России экспертизу по делу основателя ФБК Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОЗХО.

«2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на запрос письмом на имя постоянного представителя Российской Федерации при ОЗХО. Он заверил власти Российской Федерации, что Технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может начать работу в короткие сроки», — сказано в заявлении.

Россия предложила ОЗХО выслать в страну своих экспертов для совместного расследования инцидента с Навальным 1 октября. Ранее организация подключилась к обследованию анализов основателя ФБК, который, по данным немецких врачей, был отравлен ядом из группы «Новичок». Этой же версии придерживаются специалисты из Франции и Швеции. Российские медики данный диагноз не подтвердили. 

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение. 

Ранее по теме: Лавров: врачи «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных