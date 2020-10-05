ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщил о готовности предоставить по запросу России экспертизу по делу основателя ФБК Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОЗХО.
«2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на запрос письмом на имя постоянного представителя Российской Федерации при ОЗХО. Он заверил власти Российской Федерации, что Технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может начать работу в короткие сроки», — сказано в заявлении.
Россия предложила ОЗХО выслать в страну своих экспертов для совместного расследования инцидента с Навальным 1 октября. Ранее организация подключилась к обследованию анализов основателя ФБК, который, по данным немецких врачей, был отравлен ядом из группы «Новичок». Этой же версии придерживаются специалисты из Франции и Швеции. Российские медики данный диагноз не подтвердили.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.