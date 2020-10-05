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Лавров: врачи «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах Навального

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Врачи берлинской клиники «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах основателя ФБК Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что врачи в Омске также не нашли никаких следов ядов в анализах основателя Навального.

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике "Charite" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали анализы или просто немцы им эти анализы им передали», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. По словам министра, Москва будет добиваться истины в этой ситуации.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.

Ранее по теме: Германия отказала посольству России в консульском доступе к Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных