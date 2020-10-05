Лавров: врачи «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах Навального

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике "Charite" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали анализы или просто немцы им эти анализы им передали», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. По словам министра, Москва будет добиваться истины в этой ситуации.