Лавров: врачи «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах Навального
Врачи берлинской клиники «Шарите» не нашли отравляющих веществ в анализах основателя ФБК Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что врачи в Омске также не нашли никаких следов ядов в анализах основателя Навального.
«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике "Charite" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали анализы или просто немцы им эти анализы им передали», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. По словам министра, Москва будет добиваться истины в этой ситуации.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.