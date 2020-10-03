Германия отказала посольству России в консульском доступе к Навальному
МИД Германии отказал российскому посольству в Берлине в просьбе о получении консульского доступа к основателю ФБК Алексею Навальному. Об этом сообщил МИД России в заявлении, опубликованном в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в Бундестаге.
«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А.Навальному», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Генпрокуратура России передала уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в связи с расследованием обстоятельств госпитализации Навального, однако Берлин по-прежнему не реагирует на эти запросы.
Это свидетельствует о том, что заявления немецких политиков о неготовности России к диалогу с ФРГ по ситуации с Навальным являются «откровенной ложью», добавили в МИД России.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на его заявление Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд, и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.