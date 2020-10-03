В Германии назвали условие для санкций против России по делу Навального

Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.