В Германии назвали условие для санкций против России по делу Навального
России не удастся избежать санкций, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит версию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу t-online.
«Германия передала дело в ответственную международную организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования. Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС...Убежден, что от санкций не уйти», — рассказал он.
По словам министра, такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа, а санкции всегда должны быть адресными и соразмерными.
На вопрос журналиста о том, может ли Германия заблокировать завершение строительства трубопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным, Маас призвал не спешить с выводами. В реализации проекта задействованы около 100 европейских компаний, половина которых – немецкие, а из-за остановки проекта пострадают многие немецкие рабочие, пояснил он.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.