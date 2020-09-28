Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кудрин оценил возможность введения новых санкций против России

Ведомости

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин надеется, что в ближайшее время против России не будут вводиться новые санкции. Такое мнение он высказал в интервью RT.

«Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдём к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание — так же, как это было последнее время. Ведь в конечном счёте от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнёры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить», — сказал Кудрин.

Председатель Счетной палаты отметил, что каждые новые санкции будут иметь «новый негативный импульс». Россия, по мнению Кудрина, приспособилась к ранее введенным ограничениям: сначала их отрицательное влияние было сильным, затем практически минимизировалось. Бизнес смог перестроиться к работе под санкциями, правительство стало реагировать по-другому и начало поддерживать определенные отрасли, отметил он.

На вопрос об иммунитете России к возможным новым санкциям из-за Навального Кудрин ответил: «Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям».

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент. Европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Группа американских сенаторов предложила ввести санкции против представителей российских властей, причастных к делу Навального. Сенаторы предложили в том числе заморозить их активы и отказать в выдаче виз.

Ранее по теме: Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных