Кудрин оценил возможность введения новых санкций против России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин надеется, что в ближайшее время против России не будут вводиться новые санкции. Такое мнение он высказал в интервью RT.
«Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдём к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание — так же, как это было последнее время. Ведь в конечном счёте от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнёры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить», — сказал Кудрин.
Председатель Счетной палаты отметил, что каждые новые санкции будут иметь «новый негативный импульс». Россия, по мнению Кудрина, приспособилась к ранее введенным ограничениям: сначала их отрицательное влияние было сильным, затем практически минимизировалось. Бизнес смог перестроиться к работе под санкциями, правительство стало реагировать по-другому и начало поддерживать определенные отрасли, отметил он.
На вопрос об иммунитете России к возможным новым санкциям из-за Навального Кудрин ответил: «Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям».
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент. Европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Группа американских сенаторов предложила ввести санкции против представителей российских властей, причастных к делу Навального. Сенаторы предложили в том числе заморозить их активы и отказать в выдаче виз.