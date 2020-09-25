Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Кунса, сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.