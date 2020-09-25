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Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального

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Сенаторы США Марко Рубио и Крис Кунс, Бен Картин, Мит Ромни и Крис Ван-Холлен предложили ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Кунса, сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

В документе отмечается, что не позднее 180 дней после принятия документа президент США должен сделать доклад в конгрессе о личном имуществе президента России Владимира Путина и его семьи. Также президент должен представить сенаторам доказательства применения военного химического вещества «Новичок» Россией при отравлении Навального. Кроме того, сенаторы потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось. Европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных