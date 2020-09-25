Сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Сенаторы США Марко Рубио и Крис Кунс, Бен Картин, Мит Ромни и Крис Ван-Холлен предложили ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Кунса, сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.
В документе отмечается, что не позднее 180 дней после принятия документа президент США должен сделать доклад в конгрессе о личном имуществе президента России Владимира Путина и его семьи. Также президент должен представить сенаторам доказательства применения военного химического вещества «Новичок» Россией при отравлении Навального. Кроме того, сенаторы потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось. Европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).