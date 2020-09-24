Лавров назвал несуразными заявления Германии по ситуации с Навальным

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», ‒ сказал Лавров на пресс-конференции, кадры которой показал телеканал «Россия 24».