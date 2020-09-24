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Лавров назвал несуразными заявления Германии по ситуации с Навальным

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, назвав их несуразными.

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», ‒ сказал Лавров на пресс-конференции, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

«Несолидно для любой страны, тем более для такой крупной и уважаемой, как Германия», ‒ добавил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ни Германия, ни Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не ответили на запросы российской стороны.

Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос в немецкий минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении ядом из группы «Новичок».

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. Сейчас он выписан из стационара клиники «Шарите», но пока намерен остаться в Германии, так как лечение не окончено.

Ранее по теме: Россия ждет от постпредства Германии в ОЗХО данные по Навальному в течение 10 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных