Россия ждет от постпредства Германии в ОЗХО данные по Навальному в течение 10 дней
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило постпредству Германии ноту с требованием передать России результаты анализов, биоматериалы и другие пробы основателя ФБК Алексея Навального, говорится на сайте посольства России в Нидерландах. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, Германия обязана дать ответ на запрос в течение 10 дней, отметили в постпредстве.
«Согласно Конвенции ответ на наше обращение немецкая сторона обязана предоставить в десятидневный срок. В зависимости от его содержания будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности. Мы также рассчитываем на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п. 2 ст. VII КЗХО», – говорится в сообщении.
Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос в немецкий минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении «Новичком». Ответ на запрос до сих пор не получен. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального. Ранее немецкая сторона отказалась делиться данными по делу Навального, ссылаясь на гостайну, поскольку в исследованиях были задействованы военные специалисты.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. Сейчас он выписан из стационара «Шарите», но пока намерен остаться в Германии, так как лечение не окончено.
Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». К анализу подключились эксперты ОЗХО, а также Франция и Швеция. Страны Европейского союза настаивают на том, чтобы Россия начала официальное расследование дела Навального. Москва утверждает, что не может сделать это без изучения материалов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении.