Россия ждет от постпредства Германии в ОЗХО данные по Навальному в течение 10 дней

Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос в немецкий минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении «Новичком». Ответ на запрос до сих пор не получен. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального. Ранее немецкая сторона отказалась делиться данными по делу Навального, ссылаясь на гостайну, поскольку в исследованиях были задействованы военные специалисты.