Россия потребовала у постпредства ФРГ в ОЗХО результаты анализов Навального
Россия направила постпредству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту с требованием передать полную информацию, касающуюся основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который находился на лечении в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию <...> в соответствии с КЗХО (Конвенцией о запрещении химического оружия)» — цитирует Шульгина ТАСС.
Шульгин уточнил, что речь идет о результатах анализов Навального, его биоматериалах и прочих клинических пробах, которые есть в распоряжении Германии. Также российский постпред уведомил генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса «о задействовании конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», сообщает агентство.
Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос в немецкий Минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов основателя ФБК. Ответ на запрос до сих пор не получен. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального. Ранее немецкая сторона отказалась делиться данными по делу Навального, ссылаясь на гостайну.
Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». К анализу подключились эксперты ОЗХО, а также Франция и Швеция. Страны Европейского союза настаивают на том, чтобы Россия начала официальное расследование дела Навального. Москва утверждает, что не может сделать этого без изучения материалов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении.