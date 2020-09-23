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Россия потребовала у постпредства ФРГ в ОЗХО результаты анализов Навального

Ведомости

Россия направила постпредству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту с требованием передать полную информацию, касающуюся основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который находился на лечении в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. 

«Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию <...> в соответствии с КЗХО (Конвенцией о запрещении химического оружия)» — цитирует Шульгина ТАСС.

Шульгин уточнил, что речь идет о результатах анализов Навального, его биоматериалах и прочих клинических пробах, которые есть в распоряжении Германии. Также российский постпред уведомил генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса «о задействовании конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», сообщает агентство.

Россия добивается получения результатов обследования Навального немецкими специалистами с 27 августа. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос в немецкий Минюст и попросила предоставить для изучения результаты анализов основателя ФБК. Ответ на запрос до сих пор не получен. Генпрокуратура Берлина 11 сентября сообщила, что не передаст информацию без согласия на это самого Навального. Ранее немецкая сторона отказалась делиться данными по делу Навального, ссылаясь на гостайну.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. Сегодня его выписали из стационара «Шарите», но пока он намерен остаться в Германии, так как его лечение не окончено.

Немецкие специалисты, обследовавшие Навального, утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». К анализу подключились эксперты ОЗХО, а также Франция и Швеция. Страны Европейского союза настаивают на том, чтобы Россия начала официальное расследование дела Навального. Москва утверждает, что не может сделать этого без изучения материалов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его отравлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных