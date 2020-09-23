Россия потребовала у постпредства ФРГ в ОЗХО результаты анализов Навального

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа оппозиционера перевезли в Берлин. Сегодня его выписали из стационара «Шарите», но пока он намерен остаться в Германии, так как его лечение не окончено.