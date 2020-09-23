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Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите», говорится в сообщении клиники.

«Алексей Навальный, который лечился в «Шарите» с 22 августа 2020 г., вчера выписался из стационара», – сообщили в клинике, отметив, что его состояние достаточно улучшилось.

Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня находился в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление основателя ФБК. Однако еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления, подчеркнули в клинике.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Такие же, по их словам, были обнаружены на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК в гостинице Томска.

Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ говорит, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить. 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позднее рассказал о своем состоянии после происшедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных