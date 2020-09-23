Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ говорит, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить. 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позднее рассказал о своем состоянии после происшедшего.