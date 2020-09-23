Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите», говорится в сообщении клиники.
«Алексей Навальный, который лечился в «Шарите» с 22 августа 2020 г., вчера выписался из стационара», – сообщили в клинике, отметив, что его состояние достаточно улучшилось.
Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня находился в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление основателя ФБК. Однако еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления, подчеркнули в клинике.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Такие же, по их словам, были обнаружены на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК в гостинице Томска.
Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ говорит, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить. 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позднее рассказал о своем состоянии после происшедшего.