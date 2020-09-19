Навальный рассказал о ходе своего восстановления после госпитализации
Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал в Instagram о ходе своего восстановления после госпитализации.
«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда», – написал он.
Навальный пояснил, что совсем недавно не был способен узнавать людей и разговаривать. Неспособность подбирать слова и значения к ним приводила его в отчаяние, добавил Навальный, однако он не знал, как его выразить.
«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», – отметил он.
Навальный добавил, что ему с врачами предстоит еще решить много проблем, однако немецкие специалисты смогли сделать главное: превратить его из «технически живого человека» в человека, умеющего «быстро листать Instagram».
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.