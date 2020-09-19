Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии следов яда на его личных вещах
Немецкие специалисты не обнаружили следов отравляющего вещества из группы «Новичок» на личных вещах основателя ФБК Алексея Навального, яд выявлен только на бутылке из его гостиничного номера, рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь».
«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске, запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли», – цитирует ее «Интерфакс».
Ярмыш также пояснила, что информация об обнаружении немецкими специалистами следов яда на бутылке была опубликована только после согласования с Навальным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Навальным слишком много абсурда, поэтому Кремль не собирается верить кому-то на слово. По его словам, необходима совместная работа специалистов Германии и России для выявления обстоятельств произошедшего.
17 сентября пресс-служба ФБК сообщила, что после ухудшения состояния здоровья Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Создатель фонда Cinema for Peace Яка Кизил потом сообщил, что бутылка с водой была доставлена в Германию на немецком спасательном самолете.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.