Генпрокуратура запросила данные о Навальном у Франции и Швеции
Генеральная прокуратура России направила запросы о правовой помощи Франции и Швеции по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба ведомства.
«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, Генпрокуратура запросила информацию о проведении на территории двух стран токсикологических исследований биоматериалов основателя ФБК, а также об опросе иностранных экспертов.
«Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены», — подчеркнули в ведомстве.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального, также в Германии ссылались на наличие гостайны, поскольку в обследованиях были задействованы немецкие военные специалисты. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.