Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным

Ведомости

В ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обнаружении следов яда «Новичок» на бутылке воды, которую Навальный пил в номере гостиницы.

Он напомнил, что эта бутылка была вывезена за пределы России. «Мы не можем этого объяснить, потому что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена – в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», – отметил представитель Кремля.

«Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отправляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли кто-то мог бы ее куда-то увезти. Не успел бы. То есть, понимаете, здесь количество абсурда, количество вопросов растет с каждым днем», – добавил Песков. Единственное, что может пролить свет на произошедшее с Навальным, это обмен информацией, уликами и биоматериалами, а также совместная работа, подчеркнул он.

17 сентября пресс-служба ФБК сообщила, что после ухудшения состояния здоровья Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Создатель фонда Cinema for Peace Яка Кизил потом сообщил, что бутылка с водой была доставлена в Германию на немецком спасательном самолете.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.

Ранее по теме: Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных