Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
В ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обнаружении следов яда «Новичок» на бутылке воды, которую Навальный пил в номере гостиницы.
Он напомнил, что эта бутылка была вывезена за пределы России. «Мы не можем этого объяснить, потому что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена – в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», – отметил представитель Кремля.
«Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отправляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли кто-то мог бы ее куда-то увезти. Не успел бы. То есть, понимаете, здесь количество абсурда, количество вопросов растет с каждым днем», – добавил Песков. Единственное, что может пролить свет на произошедшее с Навальным, это обмен информацией, уликами и биоматериалами, а также совместная работа, подчеркнул он.
17 сентября пресс-служба ФБК сообщила, что после ухудшения состояния здоровья Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Создатель фонда Cinema for Peace Яка Кизил потом сообщил, что бутылка с водой была доставлена в Германию на немецком спасательном самолете.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.