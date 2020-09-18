Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным

Он напомнил, что эта бутылка была вывезена за пределы России. «Мы не можем этого объяснить, потому что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена – в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», – отметил представитель Кремля.