Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозах

По данным СКР, опубликованным на его сайте в июле 2020 г., у следствия есть «неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского». Сразу после убийства Зори Фургал был задержан как один из подозреваемых. «Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено», – говорилось в сообщении СКР. В СКР пояснили, что работа по раскрытию этих убийств не прекращалась, однако доказательную базу по этим делам удалось пополнить лишь в 2019 г. 31 августа представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Басманный суд отменил постановление о прекращении дела в отношении Фургала. Это постановление, вынесенное следователем прокуратуры, было одним из наиболее серьезных юридических препятствий на пути расследования дела Фургала.