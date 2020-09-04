Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозах

Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозахА следствие сообщает об угрозах с его стороны
Басманный суд продлил 3 сентября на три месяца содержание под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного в июле по обвинениям в убийствах в 2000-х гг.
«Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор «Лефортово» мои дочь и супруга», – заявил Фургал в суде (цитата по ТАСС). Он считает дело политически мотивированным и сфабрикованным.
Один из следователей показывал ему досудебное соглашение с его бывшим партнером Андреем Кареповым (тоже арестован по этому делу), и таким образом Фургал узнал, что он пошел на сделку со следствием. А уже затем, по словам Фургала, начались угрозы со стороны руководителя следственной группы Юрия Буртового, который обещал привлечь к уголовной ответственности его жену и дочь. После заседания суда адвокат Карепова Артем Сабашев заявил, что его подзащитный не заключал досудебного соглашения со следствием, и добавил, что он не признает вину. Другой экс-партнер Фургала – Николай Мистрюков, по информации ТАСС, признал свою вину ранее на этой неделе и заявил следствию, что экс-чиновник является одним из организаторов убийств.
В ходе заседания прокурор заявил, что у Фургала была собственная группа киллеров, которая занималась физической расправой с неугодными ему людьми, и часть свидетелей находится под госзащитой. Фургал не согласился с заявлением прокурора и вновь заявил о своей невиновности. В своем выступлении он также попросил суд прислушаться к участникам протестов против его ареста в Хабаровске, которые длятся уже два месяца. Прокурор, в свою очередь, призвал экс-губернатора не шантажировать суд протестами в Хабаровске.
Фургал также попросил оставить судебный процесс по продлению ареста открытым. Суд к нему не прислушался и удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы оставить процесс закрытым, так как сторона обвинения считает, что материалы по делу содержат гостайну, и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала до 9 декабря.
По данным СКР, опубликованным на его сайте в июле 2020 г., у следствия есть «неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского». Сразу после убийства Зори Фургал был задержан как один из подозреваемых. «Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено», – говорилось в сообщении СКР. В СКР пояснили, что работа по раскрытию этих убийств не прекращалась, однако доказательную базу по этим делам удалось пополнить лишь в 2019 г. 31 августа представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Басманный суд отменил постановление о прекращении дела в отношении Фургала. Это постановление, вынесенное следователем прокуратуры, было одним из наиболее серьезных юридических препятствий на пути расследования дела Фургала.
«Если сторона защиты сможет доказать факты давления, то они смогут признать недопустимость доказательств, которые были получены с участием Фургала или иного лица, на которого оказывалось давление, таким образом именно это может существенно оказать помощь в отстаивании своей позиции по уголовному делу», – разъясняет адвокат, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что взаимовлияние протестов в Хабаровске и судебного процесса над Фургалом действительно существует. Однако, по мнению политолога, пока оно не приводит к каким-либо уступкам со стороны правоохранительных органов, которым важно принципиально показать, что «они здесь власть». По мнению политолога, Фургал и до ареста был «фигурой довольно популярной» в Хабаровском крае, а после ареста приобрел еще большую значимость для жителей региона.
На прошедших выходных в Хабаровске состоялась очередная акция протеста против ареста Фургала, однако она собрала меньше участников относительно акций, проходивших летом, когда на них собирались десятки тысяч человек. На традиционное шествие 29 августа пришло, по данным РБК, от 1500 до нескольких тысяч человек.