Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации конкурентов

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Другой собеседник рассказал агентству, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания против Фургала и сейчас находится под госзащитой. Сам бывший губернатор не признает вину и считает дело против себя политическим. После задержания и ареста бывшего губернатора в Хабаровске проходят акции протеста.