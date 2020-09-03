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Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации конкурентов

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности, руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов, заявил прокурор на заседании в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

«В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимавшимся физическим устранением неугодных ему лиц», ‒ сказал прокурор. Он добавил, что бывший чиновник использует в своих интересах протесты в Хабаровске.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил Фургалу официальное обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, застреленного в 2004 г. Следователи не могли это сделать почти два месяца, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование по этому делу из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Другой собеседник рассказал агентству, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания против Фургала и сейчас находится под госзащитой. Сам бывший губернатор не признает вину и считает дело против себя политическим. После задержания и ареста бывшего губернатора в Хабаровске проходят акции протеста.

Ранее по теме: СК раскрыл подробности уголовного дела против губернатора Хабаровского края

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных