СК раскрыл подробности уголовного дела против губернатора Хабаровского края

СК раскрыл подробности уголовного дела против губернатора Хабаровского краяСледствие заявило о неопровержимых доказательствах причастности Сергея Фургала к организации убийств
В Следственном комитете (СК) сообщили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По данным ведомства, мотив Фургала и его соучастников связан с коммерческими интересами. Ранее имена предпринимателей следствие не называло.
В частности, убийство Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. Булатов, по версии следствия, подозревал своего компаньона Фургала в причастности к убийству Зори. После чего Фургал принял решение организовать убийство Булатова. После он завладел его долей в общем бизнесе ‒ компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома, говорится в сообщении СК.
Позже Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области точку приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал хотел вытеснить конкурента с рынка, требуя либо изменить цены, либо полностью отказаться от бизнеса. В итоге он принял решение организовать убийство бизнесмена. В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, но ему удалось выжить. Также в коммерческих интересах политика был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за его убийство взял на себя охранник и личный водитель Фургала.
В сообщении ведомства также упоминается Александр Карепов, который был помощником Фургала во время его работы депутатом Госдумы. Следователи указывают на его связь в начале 2000-х с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими». Представители это банды, по версии СК, были непосредственными исполнителями убийств, организованных Фургалом. Сам политик неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний, указано в сообщении ведомства.
«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», ‒ рассказали в СК.
Фургала задержали 9 июля. В этот же день ему предъявил обвинения в организации убийств и покушений, которые произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004‒2005 гг. Губернатор свою вину не признает. 11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания политика. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек, по неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.