СК раскрыл подробности уголовного дела против губернатора Хабаровского края

Фургала задержали 9 июля. В этот же день ему предъявил обвинения в организации убийств и покушений, которые произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004‒2005 гг. Губернатор свою вину не признает. 11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания политика. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек, по неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.