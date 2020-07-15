Сергея Фургала держат в неведении об акциях в его поддержку в Хабаровске

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив», – сообщила агентству Меркачева. Она добавила, что арестованный губернатора в хорошем расположении духа, шутит, читает книги, занимается спортом. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал «Интерфаксу», что Фургал пожаловался на сыпь, которую сам он считает аллергической реакцией. По словам Мельникова, Фургал как врач связывает сыпь с ношением перчаток и опасается анафилактического шока вследствие аллергии. Мельников подтвердил, что телевизор в камере Фургала не работает, а газеты он мог прочитать только за 9 июля, когда был задержан в Хабаровске.