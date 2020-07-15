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Сергея Фургала держат в неведении об акциях в его поддержку в Хабаровске

Ведомости

Губернатора Хабаровского края, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине «нулевых» годов, держат в неведении об акциях в его поддержку в регионе. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив», – сообщила агентству Меркачева. Она добавила, что арестованный губернатора в хорошем расположении духа, шутит, читает книги, занимается спортом. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал «Интерфаксу», что Фургал пожаловался на сыпь, которую сам он считает аллергической реакцией. По словам Мельникова, Фургал как врач связывает сыпь с ношением перчаток и опасается анафилактического шока вследствие аллергии. Мельников подтвердил, что телевизор в камере Фургала не работает, а газеты он мог прочитать только за 9 июля, когда был задержан в Хабаровске.

С 11 по 14 июля в Хабаровске и по краю прошли стихийные акции, митинги и флэшмобы в поддержку Фургала. Наибольшая численность пришлась на субботние акции и протесты в Хабаровске, по данным полиции, в них приняли участие 10 000–12 000 человек, пресса оценивает количество участников в 20 000–35 000 человек. Фургал был выдвинут в губернаторы ЛДПР и победил в 2018 г. во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, получив более 65% голосов.

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После задержания 9 июля губернатора Фургала этапировали в Москву. На допросе в Следственном комитете ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд 10 июля арестовал Фургала по ходатайству следствия до 9 сентября. В ноябре 2019 г. тот же Басманный суд арестовал бывшего депутата Хабаровской краевой думы, директора компании «Дальпромснаб» и бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова, инспектора службы безопасности аэропорта «Менделеево» в Южно-Курильске Марата Кадырова, безработного Андрея Карепова и генерального директора компании «Альтеза» Андрея Палея. Все фигуранты дела обвиняются в причастности к тем же убийствам и покушению, что и Фургал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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