Мэр Хабаровска заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье

«По статистике один носитель коронавируса заражает шестерых – семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», – сказал Кравчук. В администрации Хабаровска рассказали, что к ним поступило более 20 жалоб на шум из-за митингов. «У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», – рассказал ТАСС представитель мэрии.