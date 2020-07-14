Мэр Хабаровска заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировал митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах. По его словам, городу не нужны такие митинги. «Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие», – приводит слова мэра портал Dvhab.ru.
«По статистике один носитель коронавируса заражает шестерых – семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», – сказал Кравчук. В администрации Хабаровска рассказали, что к ним поступило более 20 жалоб на шум из-за митингов. «У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», – рассказал ТАСС представитель мэрии.
11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания губернатора Сергея Фургала. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек, по неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.