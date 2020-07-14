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Мэр Хабаровска заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье

Ведомости

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировал митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах. По его словам, городу не нужны такие митинги. «Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие», – приводит слова мэра портал Dvhab.ru.

«По статистике один носитель коронавируса заражает шестерых – семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», – сказал Кравчук. В администрации Хабаровска рассказали, что к ним поступило более 20 жалоб на шум из-за митингов. «У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», – рассказал ТАСС представитель мэрии.

11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания губернатора Сергея Фургала. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек, по неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.

Ранее по теме: Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фотографии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных