Песков прокомментировал возможное назначение врио главы Хабаровского края

На вопрос, будут ли учитываться президентом настроения и мнения местных жителей при выборе врио губернатора, Песков ответил, что Путин получает информацию о происходящем в регионе и от [полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия] Трутнева, «и по другим каналам — конечно же».