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Песков прокомментировал возможное назначение врио главы Хабаровского края

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания действующего главы региона Сергея Фургала. Если президент примет решение назначить врио губернтара, Кремль сообщит от этом, сказал Песков.

На вопрос, будут ли учитываться президентом настроения и мнения местных жителей при выборе врио губернатора, Песков ответил, что Путин получает информацию о происходящем в регионе и от [полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия] Трутнева, «и по другим каналам — конечно же».

«Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Мы знаем, что пока такого решения президент не принял»,- отметил пресс-секретарь.

Ранее по теме: Жириновский назвал возможных врио губернатора Хабаровского края из ЛДПР

Действующего губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в заказных убийствах. 11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания политика. По официальным данным, в митинге 11 июля приняли участие около 10 000 человек, по неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ называют акцию самой массовой в истории города.

Ранее по теме: Суд арестовал Фургала до 9 сентября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных