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Суд арестовал Фургала до 9 сентября

Губернатор Хабаровского края не признал вину в организации убийств
Ирина Чевтаева Юрий Литвиненко
ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Мера пресечения избрана до 9 сентября.

Представители защиты Фургала заявили «РИА Новости», что будут обжаловать арест. Сам Фургал после избрания меры пресечения развел руки перед камерой (видео опубликовал телеканал «Дождь»).

Фургал (член ЛДПР) был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. Предыдущий губернатор края – единоросс Вячеслав Шпорт – проиграл Фургалу во втором туре выборов. Тогда за действующего главу региона проголосовали 27,97% избирателей. В свою очередь Фургал получил 65,97% голосов. До губернаторства бывший врач-невролог и бизнесмен, занимавшийся ломом металлов, был депутатом Госдумы от ЛДПР трех созывов – с 2007 по 2018 г. С 2005 по 2007 г. Фургал был депутатом Законодательной думы Хабаровского края.

Сергей Фургал в Басманном суде Москвы. Фотографии

Губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к убийствам и покушениям на предпринимателей в 2004–2005 годах

Утром 9 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 гг. и в покушении на их убийство. К вечеру того же дня Следственный комитет предъявил ему обвинения в убийствах и покушении, губернатора также допросили в статусе обвиняемого.

После задержания Фургала руководитель фракции ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил об обысках у пяти членов партии. Двое из них, депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, были задержаны 9 июля, против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с хищениями в металлургической отрасли.

Ранее по теме: Губернатора Хабаровского края задержали за убийства 15-летней давности
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных