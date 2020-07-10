Суд арестовал Фургала до 9 сентября

Фургал (член ЛДПР) был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. Предыдущий губернатор края – единоросс Вячеслав Шпорт – проиграл Фургалу во втором туре выборов. Тогда за действующего главу региона проголосовали 27,97% избирателей. В свою очередь Фургал получил 65,97% голосов. До губернаторства бывший врач-невролог и бизнесмен, занимавшийся ломом металлов, был депутатом Госдумы от ЛДПР трех созывов – с 2007 по 2018 г. С 2005 по 2007 г. Фургал был депутатом Законодательной думы Хабаровского края.