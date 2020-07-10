У двух депутатов от ЛДПР и трех партдеятелей в Хабаровске прошли обыски

По словам Зюбра, обыски проводились «в квартирах, гаражах, машинах». Два депутата – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов – находятся в изоляторе временного содержания. «Знаем, что сегодня они находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту», – сказал лидер фракции ЛДПР (цитата по «РИА Новости»). Утром 10 июля и. о. координатора регионального отделения ЛДПР Захар Синяговский заявил «РИА Новости», что местонахождение депутатов краевой думы неизвестно. Он напомнил, что Козлов и Кузнецов – депутаты не на освобожденной основе.