У двух депутатов от ЛДПР и трех партдеятелей в Хабаровске прошли обыски
У двух депутатов законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР и трех членов партии за минувшие день и ночь прошли обыски. Об этом сообщил журналистам руководитель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр.
По словам Зюбра, обыски проводились «в квартирах, гаражах, машинах». Два депутата – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов – находятся в изоляторе временного содержания. «Знаем, что сегодня они находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту», – сказал лидер фракции ЛДПР (цитата по «РИА Новости»). Утром 10 июля и. о. координатора регионального отделения ЛДПР Захар Синяговский заявил «РИА Новости», что местонахождение депутатов краевой думы неизвестно. Он напомнил, что Козлов и Кузнецов – депутаты не на освобожденной основе.
Депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, входившие до смены основного владельца в руководство завода «Амурсталь», принадлежащего компании «Торэкс», были задержаны 9 июля. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с хищениями в металлургической отрасли. Зюбр (в прошлом также – топ-менеджер металлургического предприятия в Комсомольске-на-Амуре), в свою очередь, заявил журналистам, что о предъявленных объявлениях и их связи с «Амурсталью» ему ничего не известно.
«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 г. завод приобрела компания «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является московский бизнесмен Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровска». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге губернатора Хабаровского края Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был назначен новый гендиректор – Григорий Фрейдин, он сменил на этом посту Сергея Кузнецова.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал была задержан спецназом ФСБ 9 июля утром и доставлен в Москву, где ему в Следственном комитете России предъявили обвинения как лидеру ОПГ, организовывавшей убийства предпринимателей в середине 2000-х гг. Фургал свою вину отрицает, сегодня в Москве будет решаться вопрос о его аресте.