Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания ФургалаСпикер Госдумы Володин назвал поведение политика шантажом
Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», – заявил Жириновский на заседании нижней палаты парламента (цитата по «Интерфаксу"). Он добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти.
В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом. Он заявил о недопустимости перевода диалога «в тему революции и угроз». «Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», – сказал Володин, призвав депутатов «не создавать политическую обстановку и напряжение».
«Надо делать все для того, чтобы власть была чистая, эффективная, и независимо от того, какой значок партийный носит губернатор, депутат, – перед законом равны», – подчеркнул спикер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу отреагировать на угрозу Жириновского о роспуске фракции сказал, что «у него нет никакой реакции на это».
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Сейчас губернатор находится в Москве. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых, сообщал Следственный комитет.