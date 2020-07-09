Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом. Он заявил о недопустимости перевода диалога «в тему революции и угроз». «Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», – сказал Володин, призвав депутатов «не создавать политическую обстановку и напряжение».