Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Спикер Госдумы Володин назвал поведение политика шантажом
Артем Гирш
Максим Стулов / Ведомости

Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», – заявил Жириновский на заседании нижней палаты парламента (цитата по «Интерфаксу"). Он добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом. Он заявил о недопустимости перевода диалога «в тему революции и угроз». «Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», – сказал Володин, призвав депутатов «не создавать политическую обстановку и напряжение».

Ранее по теме: Губернатора Хабаровского края этапировали в Москву

«Надо делать все для того, чтобы власть была чистая, эффективная, и независимо от того, какой значок партийный носит губернатор, депутат, – перед законом равны», – подчеркнул спикер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу отреагировать на угрозу Жириновского о роспуске фракции сказал, что «у него нет никакой реакции на это».

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. В ближайшее время столичный суд предъявит ему обвинение и изберет меру пресечения. Сейчас губернатор находится в Москве. Ранее по делу были задержаны и арестованы еще четверо подозреваемых, сообщал Следственный комитет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных