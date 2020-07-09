Губернатора Хабаровского края этапировали в Москву

Губернатора Хабаровского края этапировали в МосквуСергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов в трех регионах
В Хабаровске ранним утром 9 июля представители Следственного комитета и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Около 9 утра по местному времени официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что губернатора подозревают в организации нескольких убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ России, сообщил СКР. «В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщила Петренко.
По данным следствия, к тем же убийствам и покушениям причастны еще четверо участников группы. Они находятся под арестом, каждому предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений». Следователи проверяют причастность членов группы к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.
После полудня в Instagram-аккаунте губернатора его пресс-служба сообщила, что Фургал был задержан силовиками возле своего дома. «Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении», – отмечается в сообщении. «Ведомости» обратились за комментариями к пресс-секретарю губернатора Фургала Надежде Томченко, но не получили ответа. Сама Томченко на своей странице в Facebook написала: «Сергей Фургал – порядочный и очень честный человек. Какой он губернатор – судить жителям края. Остается надеяться, что до предъявления каких-либо обвинений дело все же не дойдет. Это похоже на какое-то политическое шоу».
Собеседник «Ведомостей» в правительстве Хабаровского края предположил, что губернатор будет этапирован в Москву. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил отправку Фургала в Москву, ожидается, что ходатайство о его аресте будет рассматривать Басманный суд. Самолет с задержанным губернатором прибудет в Москву сразу около полудня.
В столичном СИЗО с конца прошлого года под арестом по обвинению в двух убийствах и одном покушении в 2004–2005 гг. также находится бывший депутат законодательной думы Хабаровского края, в прошлом партнер Фургала по бизнесу, связанному со скупкой металлолома, Николай Мистрюков и еще трое фигурантов дела. Басманный суд Москвы арестовал всех четверых в ноябре 2019 г., следствие считает их причастными к убийствам хабаровских предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и к покушению еще на одного коммерсанта.
Евгений Зоря, владелец компании «Купава-трейлер», был убит в ноябре 2004 г. По своим делам он прилетел из Канады в Хабаровск. По версии главного управления МВД по ДФО, киллер находился возле подъезда в тот момент, когда бизнесмен возвращался домой. Майор в отставке сбил убийцу с ног и побежал в сторону милицейского отделения, но убийца выпустил ему вслед всю обойму ПМ.
В конце января 2005 г. неизвестный расстрелял директора ООО «Вест-маркетинг», бывшего участкового милиции Олега Булатова возле его гаража и кинул гранату в сторону его дома. Булатов занимался экспортом металлолома за рубеж. До начала своего бизнеса он работал менеджером в компании по металлоторговле «Миф-Хабаровск», где директором был Сергей Фургал. Кстати, буквы «М» и «Ф» в названии компании «Миф-Хабаровск» обозначают Мистрюкова и Фургала соответственно.
Мистрюков был также одним из совладельцев компании «Торэкс», другой ее совладелец – Лариса Стародубова, жена губернатора. Ей принадлежит 25% компании. «Торэкс» при содействии тогда еще депутата Госдумы Сергея Фургала в 2017 г. купил завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре. По версии пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко (она изложила ее местным журналистам в ноябре 2019 г., когда в правительстве региона прошли обыски, связанные с делом о поставках лома), Стародубовой пришлось стать учредителем «Торэкса», потому что она выступила поручителем по кредиту для предприятия. Выгоды для супружеской четы от этих сделок Томченко полностью отрицала.
В ООО «Торэкс» московскому бизнесмену Павлу Бальскому тогда принадлежало 50%, Николаю Мистрюкову, как и Ларисе Стародубовой, – 25%. После ареста Мистрюков продал свою долю Бальскому. Последний сменил руководство на заводе и окончательно вернул ему историческое название – «Амурсталь».
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. Он выдвигался ЛДПР и победил во втором туре выборов Вячеслава Шпорта с 65,97% голосов в свою поддержку. До губернаторства бывший врач-невролог и бизнесмен, занимавшийся ломом металлов, был депутатом Госдумы от ЛДПР, а в 2005 г. избирался в краевую думу. Накануне Фургал выступил в ней с отчетом о работе за прошлый год. Отчитался по большей части перед однопартийцами, они составляют абсолютное большинство в региональном парламенте.
В регионе за Фургалом закрепилась слава «народного губернатора», после известий о задержании в соцсетях создали петицию в его поддержку и запустили флешмоб, инициатором которого стал член Совета Федерации Сергей Безденежных, также член ЛДПР. В соседнем Хабаровску Комсомольске-на-Амуре, где мэр – член ЛДПР Александр Жорник, уже готовят митинг в защиту «народного губернатора».