Губернатора Хабаровского края этапировали в Москву

После полудня в Instagram-аккаунте губернатора его пресс-служба сообщила, что Фургал был задержан силовиками возле своего дома. «Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении», – отмечается в сообщении. «Ведомости» обратились за комментариями к пресс-секретарю губернатора Фургала Надежде Томченко, но не получили ответа. Сама Томченко на своей странице в Facebook написала: «Сергей Фургал – порядочный и очень честный человек. Какой он губернатор – судить жителям края. Остается надеяться, что до предъявления каких-либо обвинений дело все же не дойдет. Это похоже на какое-то политическое шоу».