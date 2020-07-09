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СК сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Ведомости

Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Фургал задержан.

Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления совершались в 2004-2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, говорится в сообщении СК России.

«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает Следственный комитет.

/Следственный комитет России

По делу кроме задержанного Фургала, отмечается в сообщении, ранее арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений». Проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровского и Приморском краях и Амурской области.

«Ведомости» обратились за комментариями к пресс-секретарю губернатора Фургала Надежде Томченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных