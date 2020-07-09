СК сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Фургал задержан.
Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления совершались в 2004-2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, говорится в сообщении СК России.
«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает Следственный комитет.
По делу кроме задержанного Фургала, отмечается в сообщении, ранее арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений». Проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровского и Приморском краях и Амурской области.
«Ведомости» обратились за комментариями к пресс-секретарю губернатора Фургала Надежде Томченко.