Фургала проверят на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах

Следственный комитет проверит губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в трех регионах, сообщило ведомство. Речь идет о Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. «В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении.