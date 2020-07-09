Фургала проверят на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах
Следственный комитет проверит губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в трех регионах, сообщило ведомство. Речь идет о Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. «В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении.
Возбуждение уголовного дела против Фургала стало результатом «длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет», уточнил СКР.
Ранее по данному делу были задержаны и арестованы четверо подозреваемых. Все они входили в организованную преступную группу. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Имена этих фигурантов СКР не раскрывает.
Сергея Фургала этапируют в Москву
Фургал был задержан утром 9 июля. Ранее Следственный комитет сообщил, что его подозревают в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг.