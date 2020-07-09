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Фургала проверят на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах

Ведомости

Следственный комитет проверит губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в трех регионах, сообщило ведомство. Речь идет о Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. «В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении.

Возбуждение уголовного дела против Фургала стало результатом «длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет», уточнил СКР.

Ранее по данному делу были задержаны и арестованы четверо подозреваемых. Все они входили в организованную преступную группу. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Имена этих фигурантов СКР не раскрывает.

Сергея Фургала этапируют в Москву

Фургал был задержан утром 9 июля. Ранее Следственный комитет сообщил, что его подозревают в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг.

Ранее по теме: Губернатора Хабаровского края задержали за убийства 15-летней давности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных