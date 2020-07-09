«Это отложенная политическая месть». Эксперты о деле хабаровского губернатора

Думаю, если бы его, например, задержали за взятку, то в крае могли быть протесты. Но когда обвинение в убийстве трех человек ‒ очень психологически сложно идти и защищать предполагаемого убийцу. Возможно, команда Фургала попытается организовать какие-то протесты, но не думаю, что им удастся собрать какое-то значимое количество [протестующих]. Кроме того, недавно у Фургала от коронавируса умер брат Вячеслав ‒ это был значимый член его команды. Родной брат мог бы упереться и идти до конца, а команда ‒ это все же чужие люди, которые оказались в ситуации, когда лидер команды выдернут по таким серьезным обвинениям. Насколько они будут готовы и свои судьбы ставить на карту, ввязываясь в дело, которое вряд ли можно назвать перспективным?