Жириновский назвал возможных врио губернатора Хабаровского края из ЛДПР

Жириновский назвал возможных врио губернатора Хабаровского края из ЛДПРПартия готова предложить трех кандидатов на смену Сергею Фургалу
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края должен стать представитель Либерально-демократической партии. Об этом заявил в интервью телеканалу RTVI лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский сказал, что очень надеется, что именно так и произойдет. По его словам, у партии есть кандидаты на должность и. о. губернатора региона. В их числе он назвал председателя комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергея Жигарева, председателя комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, депутата Госдумы из Дальневосточного федерального округа (ДФО) Андрея Андрейченко. «Мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР», – сказал Жириновский в телеэфире. 9 июля в российском парламенте Жириновский заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, называл днем ранее в числе возможных претендентов на пост врио того же Михаила Дегтярева, председателя совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР, бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка; заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова; заместителя действующего губернатора Сергея Фургала Юрия Золочевского и бывшего заместителя председателя правительства региона Андрея Базилевского, который руководит сейчас всероссийским лагерем «Океан» в Приморье.
В понедельник, 13 июля, находившийся с рабочей поездкой в Хабаровске полпред президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев на экстренно созванной пресс-конференции сообщил, что у администрации президента нет претензий к партийной принадлежности губернатора Фургала. «Если край сегодня поддерживает ЛДПР – пожалуйста. Поддерживает другую партию – тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля. Но вот с точки зрения работы, с точки зрения того, как человек служит людям и как работает здесь, – у нас уже может быть своя позиция и свое отношение», – сказал Трутнев, раскритиковав работу правительства региона.
Полпред дал оценку и стихийным акциям, которые с субботы идут в краевом и районных центрах и собирают десятки тысяч участников в Хабаровске. «У людей есть право выражать свое мнение. Событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей», – заявил Трутнев. По его словам, федеральную власть и жителей «как-то пытаются поставить по другую сторону баррикад». «Но все-таки, мне кажется, что мы с той же стороны баррикад, что и все жители края и Российской Федерации», – добавил полпред президента.
«Если судом и президентом будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», – сказал он. Фургал был задержан спецназом ФСБ из Москвы 9 июля в Хабаровске, на выходе из дома, в нескольких шагах от подъезда, он направлялся на работу и не успел даже назначить исполняющего обязанности. «Сказать честно, я думаю, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было сто процентов железного обоснования. Но еще раз говорю: принимать решение будет суд», – отметил Трутнев. Ранее в региональном избиркоме заявили, что выборы губернатора Хабаровского края могут быть организованы не ранее единого дня голосования в сентябре 2021 г. Фургал был выдвинут ЛДПР и победил в 2018 г. во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, получив более 65% голосов.
После задержания губернатора Фургала этапировали в Москву. На допросе в Следственном комитета ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд 10 июля арестовал Фургала по ходатайству следствия до 9 сентября. В ноябре 2019 г. тот же Басманный суд арестовал бывшего депутата Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова, инспектора службы безопасности аэропорта «Менделеево» в Южно-Курильске Марата Кадырова, безработного Андрея Карепова и генерального директора компании «Альтеза» Андрея Палея. Все фигуранты дела обвиняются в причастности к тем же убийствам и покушению, что и Фургал.