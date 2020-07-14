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Жириновский назвал возможных врио губернатора Хабаровского края из ЛДПР

Партия готова предложить трех кандидатов на смену Сергею Фургалу
Сергей Мингазов
Владимир Жириновский надеется увидеть во главе Хабаровского края представителя ЛДПР /Евгений Разумный / Ведомости

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края должен стать представитель Либерально-демократической партии. Об этом заявил в интервью телеканалу RTVI лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский сказал, что очень надеется, что именно так и произойдет. По его словам, у партии есть кандидаты на должность и. о. губернатора региона. В их числе он назвал председателя комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергея Жигарева, председателя комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, депутата Госдумы из Дальневосточного федерального округа (ДФО) Андрея Андрейченко. «Мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР», – сказал Жириновский в телеэфире. 9 июля в российском парламенте Жириновский заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, называл днем ранее в числе возможных претендентов на пост врио того же Михаила Дегтярева, председателя совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР, бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка; заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова; заместителя действующего губернатора Сергея Фургала Юрия Золочевского и бывшего заместителя председателя правительства региона Андрея Базилевского, который руководит сейчас всероссийским лагерем «Океан» в Приморье.

В понедельник, 13 июля, находившийся с рабочей поездкой в Хабаровске полпред президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев на экстренно созванной пресс-конференции сообщил, что у администрации президента нет претензий к партийной принадлежности губернатора Фургала. «Если край сегодня поддерживает ЛДПР – пожалуйста. Поддерживает другую партию – тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля. Но вот с точки зрения работы, с точки зрения того, как человек служит людям и как работает здесь, – у нас уже может быть своя позиция и свое отношение», – сказал Трутнев, раскритиковав работу правительства региона.

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Полпред дал оценку и стихийным акциям, которые с субботы идут в краевом и районных центрах и собирают десятки тысяч участников в Хабаровске. «У людей есть право выражать свое мнение. Событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей», – заявил Трутнев. По его словам, федеральную власть и жителей «как-то пытаются поставить по другую сторону баррикад». «Но все-таки, мне кажется, что мы с той же стороны баррикад, что и все жители края и Российской Федерации», – добавил полпред президента.

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«Если судом и президентом будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», – сказал он. Фургал был задержан спецназом ФСБ из Москвы 9 июля в Хабаровске, на выходе из дома, в нескольких шагах от подъезда, он направлялся на работу и не успел даже назначить исполняющего обязанности. «Сказать честно, я думаю, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было сто процентов железного обоснования. Но еще раз говорю: принимать решение будет суд», – отметил Трутнев. Ранее в региональном избиркоме заявили, что выборы губернатора Хабаровского края могут быть организованы не ранее единого дня голосования в сентябре 2021 г. Фургал был выдвинут ЛДПР и победил в 2018 г. во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, получив более 65% голосов.

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После задержания губернатора Фургала этапировали в Москву. На допросе в Следственном комитета ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд 10 июля арестовал Фургала по ходатайству следствия до 9 сентября. В ноябре 2019 г. тот же Басманный суд арестовал бывшего депутата Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова, инспектора службы безопасности аэропорта «Менделеево» в Южно-Курильске Марата Кадырова, безработного Андрея Карепова и генерального директора компании «Альтеза» Андрея Палея. Все фигуранты дела обвиняются в причастности к тем же убийствам и покушению, что и Фургал.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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