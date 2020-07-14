Жириновский назвал возможных врио губернатора Хабаровского края из ЛДПР

«Если судом и президентом будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», – сказал он. Фургал был задержан спецназом ФСБ из Москвы 9 июля в Хабаровске, на выходе из дома, в нескольких шагах от подъезда, он направлялся на работу и не успел даже назначить исполняющего обязанности. «Сказать честно, я думаю, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было сто процентов железного обоснования. Но еще раз говорю: принимать решение будет суд», – отметил Трутнев. Ранее в региональном избиркоме заявили, что выборы губернатора Хабаровского края могут быть организованы не ранее единого дня голосования в сентябре 2021 г. Фургал был выдвинут ЛДПР и победил в 2018 г. во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта, получив более 65% голосов.