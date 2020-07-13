Трутнев раскритиковал работу властей Хабаровского края на фоне ареста Фургала

«Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», – сказал Трутнев. По его словам, он приехал в Хабаровский край, чтобы убедиться, что возглавляющая регион команда продолжает работать. Трутнев также отметил, что сейчас Хабаровский край привлекает недостаточный объем инвестиций. «Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше», – сказал он.