Трутнев раскритиковал работу властей Хабаровского края на фоне ареста Фургала
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев приехал в Хабаровск на фоне проходящих в регионе протестов в поддержку действующего губернатора Сергея Фургала, сообщил ТАСС.
«Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», – сказал Трутнев. По его словам, он приехал в Хабаровский край, чтобы убедиться, что возглавляющая регион команда продолжает работать. Трутнев также отметил, что сейчас Хабаровский край привлекает недостаточный объем инвестиций. «Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше», – сказал он.
Задержание Фургала Трутнев назвал нетривиальным событием. «Событие достаточно, скажем так, жесткое... поэтому есть какая-то реакция», – прокомментировал он, добавив, что Фургала поддерживает большое количество местных жителей. По его словам, у митингующих есть право выражать свое мнение.
В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре в выходные 11–12 июля прошли протестные акции в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля в Хабаровске. В этот же день он был доставлен в Москву. Басманный суд столицы арестовал его до 9 сентября. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает.
Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г.