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Трутнев раскритиковал работу властей Хабаровского края на фоне ареста Фургала

Ведомости

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев приехал в Хабаровск на фоне проходящих в регионе протестов в поддержку действующего губернатора Сергея Фургала, сообщил ТАСС.

«Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», – сказал Трутнев. По его словам, он приехал в Хабаровский край, чтобы убедиться, что возглавляющая регион команда продолжает работать. Трутнев также отметил, что сейчас Хабаровский край привлекает недостаточный объем инвестиций. «Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше», – сказал он.

Задержание Фургала Трутнев назвал нетривиальным событием. «Событие достаточно, скажем так, жесткое... поэтому есть какая-то реакция», – прокомментировал он, добавив, что Фургала поддерживает большое количество местных жителей. По его словам, у митингующих есть право выражать свое мнение.

В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре в выходные 11–12 июля прошли протестные акции в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля в Хабаровске. В этот же день он был доставлен в Москву. Басманный суд столицы арестовал его до 9 сентября. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает.

Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г.

Ранее по теме: Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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