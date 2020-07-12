Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе

Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионеУспокоить граждан и местные элиты Кремлю будет непросто, предупреждают эксперты
В Хабаровске все выходные продолжались несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, задержанного 9 июля и арестованного судом на следующий день по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей. В Кремле надеются, что протесты скоро утихнут сами собой, но эксперты в подобной перспективе сомневаются.
От маршей до флешмобов
Первые стихийные протесты начались в Хабаровске днем 11 июля с марша по городу и закончились митингом на площади Ленина у здания краевого правительства. По оценке корреспондента «Ведомостей», эти акции оказались самыми массовыми в крае за последние годы: в митинге участвовало порядка 10 000–12 000 человек, а всего на улицы в этот день вышло до 20 000 хабаровчан. Краевое управление МВД в сообщении на своем сайте оценило общую численность участников «несанкционированных массовых мероприятий, организованных командой С. И. Фургала» в 10 000–12 000 человек.
Протестующие скандировали лозунги в поддержку Дальнего Востока, требовали уважать выбор жителей региона и провести суд по делу губернатора в Хабаровске, а не в Москве. Во время митинга некоторые протестующие дергали дверь при входе в здание правительства и разбили стекло, но задержаний силовики не производили.
12 июля протесты продолжились: вплоть до позднего вечера в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края проходили митинги и шествия по центральным улицам. Участников они собрали заметно меньше, чем в субботу (сами активисты в Хабаровске говорили о 2000–3000 человек), но зато формы выражения протеста стали разнообразнее – например, хабаровские автомобилисты организовали автопробег в защиту Фургала, а жители Николаевска-на-Амуре выстроили с помощью фонариков надпись «Свободу».
Пресс-служба краевого правительства распространила 12 июля обращение к гражданам с напоминанием, что «любые митинги сейчас являются несанкционированными»: «Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению COVID-19. Берегите себя и своих близких!» Несмотря на то что утром 12 июля в здание правительства края вошел отряд ОМОНа, а рядом со зданием дежурили спецмашины с солдатами Росгвардии, второй день также обошелся без задержаний.
Кремль ждет затишья
В администрации президента ожидают, что протесты в Хабаровском крае через какое-то время закончатся, как это обычно бывает, говорит собеседник, близкий к администрации: «Все местные СМИ и соцсети работали на созыв людей, также считается, что на сбор людей работали и сотрудники администрации Фургала – все они взяты на заметку».
Сейчас одна из интриг состоит в том, останется ли нынешний врио губернатора – первый зампред правительства края Юрий Золочевский на этом посту до следующих выборов, которые пройдут уже в 2021 г. одновременно с выборами в Госдуму, отмечает собеседник: «Для федерального центра ситуация сложная. Можно назначить на пост врио губернатора варяга, но не факт, что его изберут, хотя выборы там будут больше чем через год. Могут быть опять протесты, а перед выборами в Госдуму отдельно заниматься Хабаровским краем сложно. Из местных ставить некого (Золочевский переехал в Хабаровск лишь в октябре 2018 г., став советником губернатора Фургала, а до этого работал в ряде крупных банков в Москве. – «Ведомости»), а Золочевского могут подать таким образом, что за него можно будет голосовать как за соратника Фургала. И как раз из того, оставят ли его на посту врио, можно будет сделать вывод, договорился ли он с Кремлем».
Многие недооценили уровень протестных настроений в крае и готовность хабаровчан «предъявить эту протестность в ответ на арест губернатора», признается эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Но не стоит забывать, что избрание Фургала в 2018 г., а также сокрушительная победа ЛДПР на выборах в краевую думу в 2019-м были следствием, с одной стороны, высокой протестности в регионе и – с другой – многочисленных ошибок, допущенных прежним губернатором Вячеславом Шпортом и его командой. То есть если бы краю не дали сползти в кризис в 2018-м, не допустили бы выдвижения и победы Фургала, то, несомненно, сейчас там было бы тихо». Фургал популярен, но его популярность деструктивная, настаивает эксперт: «Он ничего не сделал для края, да и не мог сделать, будучи случайным губернатором, неприемлемым для центра. Просто он фигура, консолидировавшая недовольство властью, его рейтинг питается фрустрацией и обидами. Долго это все продолжаться не может и не будет». Идеальным вариантом нового врио губернатора был бы «местный элитарий, имеющий очевидные заслуги перед городом и краем, не связанный ни с «Единой Россией», ни с ЛДПР, но приемлемый для обеих политически и стилистически», добавляет Иванов.
Протестная повестка
«Зачистить» местные элиты в Хабаровском крае будет очень сложно, считает политолог Екатерина Курбангалеева: «Есть пример тотальной зачистки в Коми после ареста губернатора Вячеслава Гайзера. Но там ничего хорошего не вышло, а новый слабый губернатор еще более усугубил ситуацию». Хабаровский же край – регион «побуйнее, попротестнее, пожестче», подчеркивает эксперт: «Фургалу удалось сделать то, что не удавалось еще ни одному оппозиционному губернатору: сформировать на всех уровнях власти свои команды». Также пока не до конца понятно, сиюминутно ли это подогретые эмоции или такой протест вызревал давно, указывает эксперт: «Есть ощущение, что элиты там не на стороне Москвы и, конечно, есть разогретая антимосковская повестка, – может, элиты и не присоединятся к протесту, но и помогать федералам вряд ли будут». Найти подходящую замену Фургалу будет сложно, полагает она: «По-хорошему, туда нужен губернатор из оппозиционных, хотя это будет для власти выглядеть как некий компромисс, причем со слабых позиций». Однако на выборах губернатора даже через год может быть «опрокидывающая» ситуация, допускает Курбангалеева. Антимосковскую повестку активно разыгрывали в 2018 г. на выборах главы Приморья, напоминает эксперт: «Тогда решили сиюминутную задачу, а о последствиях не подумали. Так что пока задача-минимум – решить, что делать с Хабаровским краем, а задача-максимум – не дать этой искре перекинуться на другие регионы».
Судя по первым пропагандистским шагам и отсутствию сюжетов на телевидении, первый настрой центра – не заметить тему и объяснить ее исключительно организаторскими усилиями команды Фургала, рассуждает политолог Михаил Виноградов: «Технически можно себе представить, что пик протеста, гнева, ярости пройдет и все уляжется – как отчасти произошло в Приморье после прихода Олега Кожемяко или в Кемерове после волны протестов из-за пожара в торговом центре. Но гарантий, что это произойдет и тем более случится само собой, никто дать не может. У управленческой системы нет коллективного опыта – в том числе памяти о том, как удавалось урегулировать прошлые волнения. Поэтому вполне вероятно, что будут импровизировать и что-то изобретать». Хотя пока любые возможные шаги по налаживанию нормального диалога с жителями края «не очень сочетаются с трендом после 1 июля, который предполагает демонстрацию государством и правоохранителями подчеркнутой жесткости».