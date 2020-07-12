Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе

«Зачистить» местные элиты в Хабаровском крае будет очень сложно, считает политолог Екатерина Курбангалеева: «Есть пример тотальной зачистки в Коми после ареста губернатора Вячеслава Гайзера. Но там ничего хорошего не вышло, а новый слабый губернатор еще более усугубил ситуацию». Хабаровский же край – регион «побуйнее, попротестнее, пожестче», подчеркивает эксперт: «Фургалу удалось сделать то, что не удавалось еще ни одному оппозиционному губернатору: сформировать на всех уровнях власти свои команды». Также пока не до конца понятно, сиюминутно ли это подогретые эмоции или такой протест вызревал давно, указывает эксперт: «Есть ощущение, что элиты там не на стороне Москвы и, конечно, есть разогретая антимосковская повестка, – может, элиты и не присоединятся к протесту, но и помогать федералам вряд ли будут». Найти подходящую замену Фургалу будет сложно, полагает она: «По-хорошему, туда нужен губернатор из оппозиционных, хотя это будет для власти выглядеть как некий компромисс, причем со слабых позиций». Однако на выборах губернатора даже через год может быть «опрокидывающая» ситуация, допускает Курбангалеева. Антимосковскую повестку активно разыгрывали в 2018 г. на выборах главы Приморья, напоминает эксперт: «Тогда решили сиюминутную задачу, а о последствиях не подумали. Так что пока задача-минимум – решить, что делать с Хабаровским краем, а задача-максимум – не дать этой искре перекинуться на другие регионы».