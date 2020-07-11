Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Фургала

Шествие по улицам Хабаровска началось в 12.00 по местному времени, в нем участвовали около 12 000 человек, оценивает корреспондент «Ведомостей». В митинге на главной площади Хабаровска, по его оценкам, принимали участие от 7000 до 10 000 человек. Марш прошел по маршруту между площадью Ленина, Комсомольской площадью и площадью Славы. К 13.30 протестующие вернулись по улице Ленина к зданию правительства, митинг у здания правительства продлился до 15.00 местного времени.