Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Фургала

Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного ФургалаПротестующие требовали суда не в Москве и отставки президента Владимира Путина
Жители Хабаровска провели несогласованный митинг и шествие в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 10 июля после обвинения в организации убийств и покушений на предпринимателей. Стихийная акция началась с марша по городу и закончилась после митинга на площади Ленина, у здания правительства Хабаровского края.
Шествие по улицам Хабаровска началось в 12.00 по местному времени, в нем участвовали около 12 000 человек, оценивает корреспондент «Ведомостей». В митинге на главной площади Хабаровска, по его оценкам, принимали участие от 7000 до 10 000 человек. Марш прошел по маршруту между площадью Ленина, Комсомольской площадью и площадью Славы. К 13.30 протестующие вернулись по улице Ленина к зданию правительства, митинг у здания правительства продлился до 15.00 местного времени.
Протестующие скандировали лозунги в поддержку Дальнего Востока и уважения выбора региона, также они требовали отставки президента Владимира Путина и рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Выступающие вспоминали протесты, проходившие в 2019 г. в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова. «Отстояли его – отстоим и Фургала», – сказал в громкоговоритель один из участников акции. Волонтеры на месте собирали подписи в поддержку губернатора.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко в разговоре с РБК назвала митинг «акцией поддержки». Она сообщила изданию, что обратилась к собравшимся с просьбой не проявлять агрессию, так как среди них были провокаторы. Во время митинга протестующие дергали дверь при входе в здание правительства и разбили стекло. Явных задержаний, по наблюдениям корреспондента «Ведомостей», во время митинга не было.
Во время митинга к углу площади подъехала машина со звуковоспроизводящей аппаратурой. Машина пыталась заглушить звуки громкоговорителя, который передавали друг другу участники акции. Из динамиков машины играли патриотические песни. После того как из автомобиля заиграла песня «Священная война», участники акции перешли на овации.
Избранный на пост главы региона в сентябре 2018 г. Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля. После задержания Следственный комитет предъявил Фургалу обвинения в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. После задержания губернатор был этапирован в Москву. Басманный суд столицы арестовал Фургала до 9 сентября, сам губернатор вину не признает.